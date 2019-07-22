مصدر يكشف تفاصيل احداث” الاصلاح” في ديالى

2019/07/22 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف مصدر امني رفيع في محافظة ديالى، الاثنين، عن تفاصيل احداث قرية الاصلاح شمال شرق المحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “خلية مسلحة مرتبطة بداعش حاولت الاقتراب من محيط قرية الاصلاح في اطراف جلولاء(75كم شمال شرق بعقوبة) في ساعة متاخرة من مساء يوم امس وتم رصدهم من خلال الكاميرات الحرارية عن بعد”.واضاف المصدر، […]

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