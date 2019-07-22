2019/07/22 | 10:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته الاثنين (22 تموز 2019)، إن السلطات العراق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هيومن رايتس في تقرير من 116 صفحة: البصرة ’’عطشانة’’ ونفطها صار نقمة في حادثتين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته الاثنين (22 تموز 2019)، إن السلطات العراق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هيومن رايتس في تقرير من 116 صفحة: البصرة ’’عطشانة’’ ونفطها صار نقمة في حادثتين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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