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هيومن رايتس في تقرير من 116 صفحة: البصرة ’’عطشانة’’ ونفطها صار نقمة في حادثتين


هيومن رايتس في تقرير من 116 صفحة: البصرة ’’عطشانة’’ ونفطها صار نقمة في حادثتين
2019/07/22 | 10:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- متابعة 

قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته الاثنين (22 تموز 2019)، إن السلطات العراق...

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