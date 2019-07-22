هيومن رايتس في تقرير من 116 صفحة: البصرة ’’عطشانة’’ ونفطها صار نقمة في حادثتين

2019/07/22 | 10:42

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بغداد اليوم- متابعة

قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته الاثنين (22 تموز 2019)، إن السلطات العراق...





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