2019/07/22 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتأهيل المكتية الناصرية تطوع عدد من الشباب وبجود ذاتية لإعادة إدامتها , حيث قالو إنها ستفتح قريبا , وربما في عيد الغدير الأغر.لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شباب يتطوعون لإعادة تأهيل المكتبة المركزية النعيم نيوز.

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