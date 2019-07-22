2019/07/22 | 10:42

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الأثنين 22 يوليو 2019 | 10:22 صباحاً | عدد القراءات : 20

إيران تعلن كشف 17 جاسوسا دربتهم CIA وإصدار حكم الإعدام على بعضهم

متابعة/...أعلنت السلطات الإيرانية عن تفكيك شبكة من 17 جاسوسا قالت إنهم تلقوا تدريبات من CIA الأمريكية، وتم إصدار أحكام بالإعدام بحق عدد منهم.

وذكر مدير دائرة مكافحة التجسس في وزارة الأمن الإيرانية أن سلطات البلاد "حددت هوية 17 جاسوسا دربتهم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وكانوا متواجدين في مناطق حساسة داخل البلاد".

وأضاف أنه تم إصدار أحكام بالإعدام على بعض "هؤلاء الجواسيس باعتبارهم مفسدين"، مشيرا إلى أن الوزارة ستنشر في وقت لاحق من اليوم شريط فيديو حول هذه القضية.

ووصف المسؤول تفكيك هذه الشبكة بأنه ثاني أكبر ضربة لجهاز التجسس الأمريكي في إيران.

وسبق أن أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في 17 يونيو الماضي، أن سلطات إيران فككت شبكة تجسس إلكتروني ضمت "عملاء في CIA".

وقال شمخناني "إن إيران تمكنت من القبض على هؤلاء "الجواسيس بعد تبادل معلومات استخباراتية مع حلفائها"، معتبرا أن هذه العملية شكلت ضربة إلى القدرات الاستخباراتية لـCIA في الدول التي تمثل أهدافا بالنسبة إلى الولايات المتحدة.انتهى 1

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