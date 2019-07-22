2019/07/22 | 10:43

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إيران تنشر أول صورة لطاقم الناقلة البريطانية المحتجزة

نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، صورة لطاقم ناقلة النفط

البريطانية التي احتجزها الحرس الثوري، الجمعة الماضية، في مضيق

هرمز، وقام باقتيادها إلى ميناء بندر عباس جنوب إيران.وذكرت ، أن ”السلطات الإيرانية سمحت اليوم بنشر أول صورة لطاقم

ناقلة النفط البريطانية البالغ عددهم 23 شخصًا“، دون تقديم مزيد من

المعلومات.

وكان المدير العام للموانئ والمنظمة البحرية في هرمزغان جنوب

إيران، مراد الله عفيفي بور، قال الأحد، إن جميع أفراد طاقم ناقلة

النفط البريطانية ”ستينا إمبيرو“، المتحجزة، آمنون وبصحة جيدة.وأضاف عفيفي بور، ”أنهم على متن السفينة التي يتم الاحتفاظ بها في

مكان آمن على حد وصفه“، مضيفًا أن إيران ”على استعداد لتلبية

احتياجاتهم“.وتابع أن من بين طاقم الناقلة البريطانية 18 شخصًا يحملون الجنسية

الهندية، إضافة إلى 5 أشخاص آخرين من روسيا والفلبين ولاتفيا.

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