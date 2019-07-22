2019/07/22 | 10:43

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ضبط كاميرات مخالفة وإعادة مواد فشلت بالفحص في مطار بغداد ومنفذ الشيب

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاثنين، ضبط كاميرات مراقبة مخالفة

وإعادة مواد بناء فاشلة بالفحص في جمرك مطار بغداد ومنفذ الشيب.وقالت الهيئة، في بيان، إنه "ضبط كاميرات مراقبة مختلفة الانواع في

جمرك مطار بغداد الدولي اذ حاول مسافر اجنبي ادخالها للبلد عبر صالة

المسافرين خلافا للضوابط والتعليمات النافذة".

وأضافت، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا لقانونها

النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤ المعدل ،كونها وردت بدون موافقات رسمية".

وبينت الهيئة، أن "جمرك منفذ الشيب الحدودي اعاد ارسالية من مواد

بناء {بورك} لفشلها في بالفحص المختبري للجهاز المركزي للتقييس

والسيطرة النوعية".

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