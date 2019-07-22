2019/07/22 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصدار أحكام بالاعدام بحق جواسيس للـ (CIA) في ايران امس الإثنين.

واكد مدير دائرة مكافحة التجسس بوزارة الامن الايرانية، أن احكاما قضائيا بعضها الاعدام قد صدرت

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