2019/07/22 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت جائزة مايلز فرانكلين الأسترالية الأدبية، عن القائمة القصيرة التي تضم 6 روايات أدبية، وتقدر قيمة الجائزة بـ 60 ألف دولار.

وأوضحت إدارة الجائزة،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترشيح رواية لجائزة فرانكلين الأسترالية تروى قصة امرأة تبحث عن رفات زوجها بالعراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترشيح رواية لجائزة فرانكلين الأسترالية تروى قصة امرأة تبحث عن رفات زوجها بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).