طهران تعتقل 17 جاسوسا تابعا لـCIA الامريكية

2019/07/22 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت وكالة أنباء "فارس" صباح اليوم، عن مسؤول في وزارة الاستخبارات قوله إن" السلطات الإيرانية حددت هويات 17 جاسوسا دربتهم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وكانوا متواجدين في مناطق حساسة داخل البلاد".وأضاف المسؤول الاستخباراتي الإيراني أنه" تم إصدار أحكام بالإعدام على بعض هؤلاء الجواسيس باعتبارهم مفسدين".واشار الى ان" الوزارة ستوزع في وقت لاحق من اليوم شريط فيديو حول هذه القضية".انتهى..م.م

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