شاب كربلائي يطلق مبادرة فريدة من نوعها للحد من الحوادث المرورية تعرف عليها

2019/07/22 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق الشاب منعم صالح المسعودي من أهالي قضاء الحسينية شمال كربلاء المقدسة مبادرة فريدة من نوعها أطلق عليها تسمية (حملة نظفني يلوفة) لتنظيف منعطفات الطرق الريفية وذلك بقص الحشائش والأدغال التي تحجب الرؤيا عن سائقي السيارات والدراجات النارية.وذكر المسعودي في حديث لوكالة نون الخبرية: بعد كثرة الحوادث المرورية بين الحين والآخر بادرت بمفردي بهذه المبادرة التي أطلقت عليها بالتسمية الدارجة (حملة نظفني يلوفة) بالاستعانة بآلة (الحاشوشة) لتنظيف وحرق الحشائش والأدغال التي بدأت تؤثر على حجب الرؤيا للسائقين.

وأضاف المسعودي الحملة لاقت رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي بالإشادة للجهود المبذولة خاصة وإنها تهدف الحفاظ على إلى سلامة المواطنين من الحوادث المرورية المتكررة التي باتت تحصد أرواح العشرات منهم.

لافتاً إلى إن هذه الحملة سيتبعها حملات أخرى لتصليح الحفر والطسات وعلى نفقتي الخاصة وهي تؤدي نفس الغرض المنشود في المنطقة التي اسكنها وهي (الصلامية) , داعياً الشباب الواعي إلى الالتحاق أو المبادرة بمثل هكذا حملات من شأنها أن تغير واقع المجتمع نحو الأفضل.

خاص وكالة نون الخبريةياسر الشمري

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