2019/07/22 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف مصدر في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن عدد الدعاوى التي تم تحريكها ضد النائبة عالية نصيف.وقال المصدر للمركز الخبري الوطني NNC إنه “تم رفع 30 دعوى قضائية ضد نصيف، على خلفية الاتهامات الاخيرة لمفتش عام وزارة الداخلية”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحريك 30 دعوى قضائية ضد النائبة عالية نصيف المركز الخبري الوطني.

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