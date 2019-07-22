2019/07/22 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..



اعلنت وزارة التخطيط عن ارتفاع معدل التضخم الشهري (0.4%) وانخفاض السنوي لشهر حزيران الماضي (1.0%) .

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ان الرقم القياسي العام لشهر حزيران 2019 في العراق بلغ (104.2%) حيث ارتفع بنسبة (0.4%) بالمقارنة مع شهر آيار 2019 عازيا ذلك الى ارتفاع قسم السكن بنسبة (1.6%)، وقسم الترفيه والثقافه بنسبه (2.8%) ،وكذلك قسم التعليم بنسبة (0.2%) وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (1.2%) .

وشار الهنداوي الى ان مؤشر التضخم الأساس ارتفع بمعدل (0.8%) عن الشهر السابق وأنخفض بمعدل (0.8%) مقارنة مع شهر حزيران 2018.



فيما انخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر حزيران 2019 الى (1.0%) مقارنة مع شهر حزيران 2018 اذ بلغ الرقم القياسي حينها (105.2%) .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع معدل التضخم الشهري في حزيران 2019) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع معدل التضخم الشهري في حزيران 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).