2019/07/22 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألوف الأطنان من روث الإبل تُستخدم كوقود في إنتاج الاسمنت بشمال دولة الإمارات العربية المتحدة، في مشروع لخفض الانبعاثات وإبعاد الروث عن مكبات النفايات.وبموجب برنامج تديره حكومة إمارة رأس الخيمة يتخلص مربو الإبل من روثها في محطات تجميع ليجري نقله بشاحنات إلى مصنع ضخم للإسمنت حيث يخلط مع الفحم لتوفير الطاقة المطلوبة لتشغيل غلاية المصنع.وقال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإمارات تحول روث الأبل الى وقود وكالة صدى الاعلام للانباء.

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