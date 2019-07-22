نائب يكشف عن شبهات فساد بقيمة 50 مليون دولار

2019/07/22 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى النائب برهان المعموري، الاثنين، عن وجود شبهات فساد في عقد تجهيز القطارات الـ DMU ، مبينًا أن قيمة الهدر بالمال العام تصل إلى (50) مليون دولار.وقال المعموري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “طالبنا المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بموجب كتاب رسمي إجراء تحقيق بشبهات فساد […]

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