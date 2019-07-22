لليوم السادس..اللواء 26 بالحشد يستنفر قواته لتأمين قوافل الحجاج عبر منفذ عرعر

2019/07/22 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن اللواء 26 في الحشد الشعبي، الاثنين، عن استنفار قواته لتأمين قوافل الحجاج عبر منفذ عرعر الحدودي، مبينا انه تم تأمين أكثر من 200 كم من طريق عرعر الذي تمر من خلاله قوافل حجاج بيت الله الحرام.وقال المسؤول في اللواء نجم عبد الله علي انه ” لليوم السادس على التوالي تواصل قوات اللواء 26

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