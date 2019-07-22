2019/07/22 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد المجلس العربي في كركوك بان هناك إقبال من المكون العربي على تحديث معلومات الناخبين لمفوضية الانتخابات رغم تسجيلهم عدد من الملاحظات على العملية مشيرا الى ان معطيات العملية الانتخابية لا تعطي اي حافز للمكون العربي للمشاركة.

وقال عضو المكتب السياسي للمجلس العربي في كركوك محمود زيدان العبيدي في تصريح خص به “النور نيوز” اليوم الاثنين “الإقبال العربي موجود للتحديث ولكن التحديث لدينا ملاحظات عليها سجلت وقدمت الى مجلس المفوضين والى الجهات المعنية بان التحديث لم يكن جديا ولم يكن شفافا لاسيما في المناطق العربية”.

وتابع “بصراحة معطيات العملية الانتخابية لا تعطي اي حافز للمكون العربي للمشاركة ولكن انطلاقا من ايمان المكون العربي بالعملية السياسية والانتخابية يعتبر حافز كبير للمشاركة والإصرار على المشاركة ولكن كمعطيات للنتائج السابقة فهي لا تحفز للتوجه للمشاركة في الانتخابات ولكن الواقع فرض على المكون العربي، وما لاقاه من ضيم داعش وكلمة الإرهاب في مناطقنا يدفعهم للمشاركة”.

ودعا العبيدي “المكون العربي ان يبقى صامدا في ميدان العمل السياسي مهما كانت الظروف ومهما كانت المعوقات لان لا حل لمشاكلهم الا من خلال المشاركة في العملية الانتخابية”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس العربي في كركوك: هناك أقبال على تحديث سجل الناخبين رغم الملاحظات المسجلة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس العربي في كركوك: هناك أقبال على تحديث سجل الناخبين رغم الملاحظات المسجلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).