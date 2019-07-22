الجمارك:ضبط كاميرات مراقبة مخالفة في جمرك مطار بغداد وإعادة مواد بناء فاشلة بالفحص في الشيب

2019/07/22 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأثنين، ضبط كاميرات مراقبة مخالفة في جمرك مطار بغداد وإعادة مواد بناء فاشلة بالفحص في منفذ شيب .وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة صدى الاعلام،ان”جمرك مطار بغداد ضبط كاميرات مراقبة مخالفة مختلفة الانواع حاول مسافر اجنبي ادخالها للبلد عبر صالة المسافرين خلافا للضوابط والتعليمات النافذة”. وأضاف الى ان”جمرك منفذ الشيب الحدودي

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