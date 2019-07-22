“بالفديو”.. الحرس الثوري يرفع “الاذان” من على متن ناقلة نفط بريطانية

2019/07/22 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق اظهر مقطع فديو، قيام الحرس الثوري الايراني برفع الاذان من على متن ناقلة نفط بريطانية سيطر عليها الحرس اثناء مرورها في مضيق هرمز المطل على الخليج العربي.

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