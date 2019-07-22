التجارة تعلن كميات الحنطة المحلية المستلمة من الفلاحين والمسوقين

2019/07/22 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة التجارة، الاثنين، أن كميات الحنطة المحلية المستلمة من الفلاحين والمسوقين بانواعها بلغت (٤۳۸۰۹۱٤٫۱۲۳) مليون طنا فيما حددت اللجنة المركزية للتسويق في الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة موعدا لايقاف التسويق في محافظة نينوى و فتح مركز تسويق روڤيا .وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “اللجنة عقدت اجتماعا تراسه مدير […]

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