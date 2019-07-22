2019/07/22 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تعاني من ضيق في التنفس وتسارع في دقات القلب، بعد فقدانك للحبيب أو الانفصال عنه؟ فيجب عليك مراجعة الطبيب مباشرة، كون هناك احتمال من إصابتك بمتلازمة “القلب المكسور”، والتي تؤدي إلى أمراض خطيرة منها السرطان.وأغلب الأطباء يجزمون أن سبب مختلف الأمراض هو نفسي.ولهذا ينصح الأطباء بالبعد عن الضغوط والتوترات قدر الإمكان.ويدخل ضمن التوترات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف علمي يربط العاطفة بالسرطان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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