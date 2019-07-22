2019/07/22 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على حالة الطقس لهذا اليوم واليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على حالة الطقس لهذا اليوم واليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).