النائبة ريحان حنا تدعو لتوسيع عدد المقاعد والزمالات الدراسية للطلبة العراقيين في ارمينيا

2019/07/22 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية ريحان حنا ايوب الى توسيع عدد المقاعد والزمالات الدراسية للطلبة العراقيين في ارمينيا.والتقت ايوب ورئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية النائب شيركو ميرويس ، حسب بيان لمكتبها الاعلامي ، السفير الارميني للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين ، والتطورات السياسية والامنية في البلاد وتوسيع عدد المقاعد الدراسية للطلبة العراقيين.[…]

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