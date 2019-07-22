العثور على مضافة لداعش تحوي متفجرات ومؤن في الطارمية

2019/07/22 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من اللواء الثامن في الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، على مضافة لداعش تحوي أسلحة ومؤن غذائية ومتفجرات في قضاء الطارمية شمالي بغداد.وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي، ان "قوات الحشد الشعبي شرعت باليوم الثالث من عمليات ارادة النصر الثانية لملاحقة فلول داعش وتطهير مناطق شمالي بغداد"، لافتا الى ان "قوة من اللواء الثامن عثرت على مضافة لداعش تحوي أسلحة خفيفة وقناص ومؤن غذائية ومواد تدخل في صناعة المتفجرات ومواد طبية في قرية الطابي جنوب غرب الطارمية".

وأضاف ان "قوة من الحشد الشعبي ضبطت ايضا سلاحا نوع أحادية في احد البساتين القريبة لقرية الطابي"، مبينا ان "قطعات الحشد الشعبي تواصل تقدمها حتى تحقيق أهدافها المرسومة".

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