ليفربول يسقط أمام إشبيلية في مباراة ودية

2019/07/22 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق إشبيلية الإسباني فوزًا وديًا على ليفربول الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فانواي بارك بالولايات المتحدة الأمريكية، فجر اليوم الاثنين في إطار استعداد الفريقين للموسم الكُروي الجديد.

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