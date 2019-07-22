الجمارك: ضبط كاميرات مراقبة مخالفة في جمرك مطار بغداد وإعادة مواد بناء فاشلة بالفحص في الشيب

2019/07/22 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأثنين، ضبط كاميرات مراقبة مخالفة في جمرك مطار بغداد وإعادة مواد بناء فاشلة بالفحص في منفذ شيب .

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