الجشعمي يطالب رئاسة البرلمان بمفاتحة مجلس الوزراء لتفعيل توزيع قطع الأراضي

2019/07/22 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب النائب عن كتلة الحكمة المعارضة، خالد الجشعمي، رئاسة مجلس النواب، الى مفاتحة مجلس الوزراء لتفعيل قراره السابق في توزيع قطع الأراضي.

وقال الجشعمي خلال مداخلته في جلسة البرلمان السبت الماضي "أصدر مجلس الوزراء بتخصيص قطع اراضي لعامة الناس منذ ستة أشهر واستبشرت كل العوائل خيرا لحل أزمة السكن الخانقة ولكن حتى الان لم نجد لهذا القرار اي تنفيذ سواء في بغداد او محافظات رغم ان القرار فيه امور سلبية مثل تحميل المواطن كلفة الخدمات".ودعا الجشعمي "رئاسة البرلمان بمفاتحة مجلس الوزراء لتفعيل هذا القرار فالشعب تعب من هذه الأزمة لاسيما وانه منذ عام 1993 تم توزيع قطع اراضي ولم يوزع بعدها لغاية الان باستثناء شرائح بسيطة".انتهى

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