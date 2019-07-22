2019/07/22 | 10:53

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هيومن رايتس ووتش: البصرة {عطشانة} والعراق تقاعس العراق عن مُعالجة أزمة المياه

تأریخ التحریر: : 2019/7/22 10:50

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