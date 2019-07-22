واسط تزرع 50 الف دونم من اراضيها بالشلب

2019/07/22 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مدير زراعة واسط اركان مريوش، الاثنين، عن زراعة 50 الف دونم من الاراضي بمحصول الشلب ضمن خطة الموسم الصيفي للعام 2019.وقال مريوش في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، ان “فلاحي المحافظة باشروا زراعة الشلب ضمن الخطة الزراعية للموسم الصيفي للعام 2019، التي شملت مساحة (50) الف دونم بعد ان كان المقرر (15) الف […]

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