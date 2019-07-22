2019/07/22 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الإيرانية، اعتقال 17 جاسوساً إيرانياً، يعملون لصالح الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أنهم تلقوا تدريبات من قبل (CIA) الأمريكية، وتم إصدار أحكام بالإعدام بحق عدد منهم.وأوضح مدير دائرة مكافحة التجسس بوزارة الأمن الإيرانية، أن سلطات البلاد “حددت هوية 17 جاسوساً، دربتهم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وكانوا متواجدين في مناطق حساسة داخل البلاد”، وفق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعتقل 17 جاسوساً لـ (CIA) وتحكم بالإعدام بحق عدد منهم) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعتقل 17 جاسوساً لـ (CIA) وتحكم بالإعدام بحق عدد منهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).