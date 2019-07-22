2019/07/22 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق تصدرت عبارة “صدام فخر العرب”، التي تظهر واضحة للزائرين في سقف المدخل الرئيس لمتحف البصرة (قصر رئاسي سابق)، حديث المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.تباين في ردود الافعال وطالب بعض المتابعين بمحو العبارة التي تمجد الرئيس الاسبق للعراق، باعتبارها من مخلفات نظام الحكم ما قبل الغزو الاميركي عام 2003، فيما طالب اخرون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالصور”.. عبارة تمجد “صدام حسين” في متحف البصرة تثير فضول مواقع التواصل الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالصور”.. عبارة تمجد “صدام حسين” في متحف البصرة تثير فضول مواقع التواصل الاجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).