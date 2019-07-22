2019/07/22 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC ذكر النائب عن تحالف الفتح ناصر تركي، اليوم الأثنين، أن تأخير التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات في مجلس النواب يعتبر “امرا مخزياً جداً”، لافتا الى أن هناك اتفاقات سياسية بين الكتل البرلمانية لطرح مشروع القانون في جلسة اليوم للتصويت عليه في مجلس النواب.وقال تركي في تصريح للمركز الخبري […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح: انتخابات المحافظات اقتربت وتأخير اقرار قانونها “مخزٍ” المركز الخبري الوطني.

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