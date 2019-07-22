انطلاق الصفحة الثالثة لعمليات إرادة النصر شمالي بغداد

2019/07/22 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للحشد الشعبي، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الحشد والقوات الامنية باشرتا، صباح اليوم، مسنودة بسلاح الجو العراقي باليوم الثالث لعمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد".واضاف، ان" القوات حققت تقدما خلال اليومين الماضيين ضمن المرحلة الثانية ومستمرة بالتقدم لتطهير وتفتيش المزيد من مناطق شمالي بغداد".وباشرت قطعات الحشد الشعبي والقوات الامنية، اول امس السبت 20 تموز 2019، مسنودة بغطاء جوي من طيران الجيش والقوة الجوية بالمرحلة الثانية لعمليات ارادة النصر شمالي بغداد".انتهى..م.م

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