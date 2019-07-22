النزاهة النيابية تدعو مجلس مكافحة الفساد الى كشف ملفات فساد شركة

2019/07/22 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال رئيس اللجنة، علي الصجري، في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، انه" ادعو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة الوطنية إلى فتح ملفات فساد وسرقات شركة (اونا اويل) ورأس المفسدين احمد طالب الجبوري المدير التنفيذي والمؤسس لشركة ارمادا غروب الأردنية للاستشارات في مجال الطاقة والمتهم بصفقات فساد تقدر بمليارات الدولارات على حساب العراق شعباً وحكومةً".وأضاف الصجري، أن" هناك أسبابا مجهولة تسببت بعدم التحقيق والكشف عن مجرياته ، ومن باب المسؤولية الوطنية والقانونية والشرعية ادعو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة الوطنية إلى استمرار عملهما بالتحقيق وكشف صفقات الفاسدين وسرقاتهم وإعلان النتائج للرأي العام والحجز على املاك وأموال احمد طالب الجبوري المنقولة وغير المنقولة ومخاطبة الانتربول الدولي بالقبض عليه وتسليمه للسلطات العراقية المختصة ومحاكمته وفق القانون العراقي".واوضح، ان" من المخجل ان نرى محاكم دولية مثل محكمة ساوثوارك الملكية البريطانية التي ادانت شركة (اونا اويل) والمؤسسين والعاملين فيها وأبرزهم السارق احمد طالب الجبوري المتهم وبالجرم المشهود بسرقة مليارات الدولارات، وجهاتنا المختصة مازالت لم تحرك ساكناً حول اكبر صفقات الفساد واسترجاع حقوق الدولة والشعب".ودعا رئيس مجلس مكافحة الفساد ورئيس هيئة النزاهة لفتح التحقيق الفوري بهذا الملف الذي تم السكوت عنه دون معرفة اسباب المضي بالتحقيق بهذا الملف الخطير".واكد، انه" كلنا ثقة بأن مجلس مكافحة الفساد ورئيس الوزراء الذي يترأس هذا المجلس ورئيس هيئة النزاهة سوف يتخذون الإجراءات القانونية وفتح هذا الملف الخطير".انتهى..م.م

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