نيمار مقابل بيل.. تقارير عن صفقة الموسم

2019/07/22 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت تقارير إعلامية عن مساع حثيثة لإبرام صفقة بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، يتم بموجبها مبادلة غاريث بيل ونيمار دا سيلفا بين الفريقين.وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن شخصيات مؤثرة مقربة من البرازيلي نيمار، نجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي تحاول إقناعه من أجل قبول صفقة التبادل.وينظر كثيرون إلى هذه الخطوة على أنها حل مقبول للخروج من الأزمة التي تواجه نيمار وبيل، والتي تعد من أكبر المشكلات في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وفقا للصحيفة.

وأكدت مصادر مقربة من نيمار أن هذا المقترح طرح بالفعل على الطاولة خلال الأسبوعين الماضيين، في وقت لا يزال اللاعب البرازيلي يبحث عن مخرج لمغادرة النادي الباريسي.

وقبل يومين، كشفت تقارير صحفية أن نيمار عرض خدماته على 4 أندية أوروبية في محاولة لتأمين الخروج من النادي الفرنسي، وهي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

ومع أن اللاعب البرازيلي لا يزال يفضل العودة إلى صفوف نادي برشلونة، بحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن تخوفه من العراقيل التي قد تحول دون ذلك دفعته للبحث عن مسارات أخرى خارج ملعب كامب نو.

أمام بخصوص غاريث بيل، فقد أقر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، صراحة برغبة بيل في الرحيل عن سانتياغو برنابيو، معربا عن أمله في أن يغادر قريبا.

وذكرت تقارير أن إدارة ريال مدريد تسعى لإقناع بيل بالرحيل إلى الدوري الصيني، لكن تقارير أخرى تشير إلى أن المسؤولين في نادي توتنهام الإنجليزي، الذي سبق وأن لعب بيل في صفوفه، يبدي اهتماما بإعادة اللاعب.

إلا أن نادي توتنهام غير مستعد لتلبية مطالب بيل الحالية فيما يتعلق براتبه، التي كانت ولا تزال المشكلة الأكبر في محاولات ريال مدريد التخلص منه في السنوات القليلة الماضية.

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