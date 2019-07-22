مجلس ديالى يطالب بتعميم تجربة الحشد العشائري في ريف جلولاء

2019/07/22 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..طالب مجلس محافظة ديالى، الاثنين، بتعميم تجربة الحشد العشائري في ريف جلولاء شمال شرق المحافظة لمواجهة “غربان الشر” التي تنتشر هناك.وقال عضو المجلس حقي الجبوري في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “قرى ريف ناحية جلولاء (75كم شمال شرق بعقوبة) تواجه مؤخرا تحديات امنية كبيرة في ظل نشاط واضح لخلايا داعش والتي تسببت […]

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