وفاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

2019/07/22 | 11:13

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، 22 يوليو/ تموز، وفاة مديرها العام يوكيا أمانو ...





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