2019/07/22 | 11:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، 22 يوليو/ تموز، وفاة مديرها العام يوكيا أمانو ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-متابعة
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، 22 يوليو/ تموز، وفاة مديرها العام يوكيا أمانو ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وفاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).