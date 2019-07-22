2019/07/22 | 11:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصادر: عبد المهدي يصل إلى طهران اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/22 | 11:14.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر: عبد المهدي يصل إلى طهران اليوم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر: عبد المهدي يصل إلى طهران اليوم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر: عبد المهدي يصل إلى طهران اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).