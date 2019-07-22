English | كوردى

مصادر: عبد المهدي يصل إلى طهران اليوم


مصادر: عبد المهدي يصل إلى طهران اليوم
2019/07/22 | 11:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصادر: عبد المهدي يصل إلى طهران اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/22 | 11:14.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر: عبد المهدي يصل إلى طهران اليوم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر: عبد المهدي يصل إلى طهران اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).

كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا