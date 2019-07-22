بالفيديو.. الحرارة داخل طائرة الخطوط الجوية العراقية تدفع بعض المسافرين لخلع ملابسهم

2019/07/22 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تداول عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) (تويتر)، فيديو يظهر وجود فوضى بسبب توقف التبريد داخل طائرة الخطوط الجوية العراقية ما

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