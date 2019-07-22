دي ليخت يبعد مبابي عن دوافع رفضه لسان جيرمان

2019/07/22 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد الهولندي ماتياس دي ليخت، المدافع المنضم حديثا لصفوف يوفنتوس قادمًا من أياكس أمستردام، أنه لم يرفض الانتقال لباريس سان جيرمان، بسبب كيليان مبابي نجم

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