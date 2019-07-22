الحلبوسي يطالب برد الجميل للبصرة

2019/07/22 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مكتب محمد الحلبوسي ، إن “رئيس مجلس النواب استقبل يوم أمس عدداً من الشيوخ والوجهاء وعلماء الدين من محافظة البصرة وأقضيتها، بحضور النائب الأول حسن الكعبي والنائب الثاني بشير حداد ورؤساء الكتل النيابية”.واعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان البرلمان يسعى للعمل على حل أبرز مشاكل محافظة البصرة ووضع حلول جذرية للخدمات فيها، …

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