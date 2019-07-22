هذا هو حجمك يا عمار الحكيم

2019/07/22 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:رافد العيساوي نحن نعلم أن خيار ما يسمى بالمعارضة ومن ثم التظاهرات الذي لجأ اليه عمار الحكيم الذي يتزعم ما يسمى بتيار الحكمة انما هو ردت فعل لكونه لم يحصل...أكمل القراءة ←

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