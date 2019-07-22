2019/07/22 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء يوم الاثنين بوفاة المدير العام للوكالة يوكيا أمانو.وقالت أمانة الوكالة في إشعار حصلت عليه رويترز ”تأسف أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإعلان بعميق الأسى عن وفاة المدير العام يوكيا أمانو“.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وكالة خطوة برس.

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