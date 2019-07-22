الصناعة : تأهيل وتشغيل ماكنة غزل سويسرية بجهود ذاتية

2019/07/22 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، تمكن الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن من إعادة تأهيل وتشغيل ماكنة غزل سويسرية المنشأ بجهود ذاتية.وقال مدير عام الشركة رياض عبد الحسين شاغي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “فريق عمل من قسم الغزل التابع الى مصنع نسيج

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