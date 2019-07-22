English | كوردى

بالجدول .. درجات الحرارة تجتاز الخمسين في سبع محافظات


بالجدول .. درجات الحرارة تجتاز الخمسين في سبع محافظات
2019/07/22 | 11:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالجدول .. درجات الحرارة تجتاز الخمسين في سبع محافظات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالجدول .. درجات الحرارة تجتاز الخمسين في سبع محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).

كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا