تشكيل لجنة مشتركة لتسليم نفط الإقليم إلى بغداد

2019/07/22 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب عن تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للمباشرة بتسليم 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً الى بغداد، وأوضحت اللجنة ان “الإيرادات عن الكميات للشهور السابقة سيجري تسليمها الى الحكومة الاتحادية بأثر رجعي”، في وقت تترقب فيه العاصمة بغداد زيارة جديدة لرئيس حكومة الإقليم […]

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