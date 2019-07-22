2019/07/22 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زحزح الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، بيل غيتس من عرش ثاني أغنى رجل في العالم، ليحل ثالثا بثروة تقدر بـ107 مليارات دولار.وكان بإمكان غيتس أن يبقى في مركزه الثاني وراء جيف بيزوس، لولا تبرعاته السخية التي بلغت أكثر من 35 مليار دولار خصصها لـمؤسسة بيل ومليندا غيتس الرائدة في الأعمال الخيرية حول العالم.وتخطى الملياردير الفرنسي أرنو،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيل غيتس يخسر مركزه في قائمة أغنياء العالم لهذا السبب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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