العثور على مضافة لداعش تحوي أسلحة ومؤن غذائية ومتفجرات في الطارمية

2019/07/22 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من اللواء الثامن في الحشد الشعبي ، الاثنين ، على مضافة لداعش تحوي أسلحة ومؤن غذائية ومتفجرات جنوب غرب الطارمية.

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