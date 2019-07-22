2019/07/22 | 11:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فككت مفرزة من مكافحة المتفجرات في اللواء ١٤ بالحشد الشعبي، الاثنين، عبوة ناسفة وفجرت ثلاث في المشاهدة شمالي بغداد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك وتفجير 4 عبوات ناسفة في المشاهدة شمالي بغداد ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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