تفكيك وتفجير 4 عبوات ناسفة في المشاهدة شمالي بغداد

2019/07/22 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فككت مفرزة من مكافحة المتفجرات في اللواء ١٤ بالحشد الشعبي، الاثنين، عبوة ناسفة وفجرت ثلاث في المشاهدة شمالي بغداد.

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