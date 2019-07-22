صحيفة تكشف عن قيام ليبرمان بزيارة “سرية” إلى كردستان

2019/07/22 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلومة/بغداد..كشفت صحيفة “كيهان” الإيرانية، الاثنين، عن قيام وزير الخارجية الاسرائيلي السابق افيغدور ليبرمان بزيارة سرية إلى اقليم كردستان العراق.وقالت الصحيفة في تقرير لها تابعته /المعلومة/، إن وزير الخارجية الاسرائيلي السابق وزعيم اليمين المتطرف افيغدور ليبرمان زار اقليم كردستان مؤخرا بشكل سري، مبينة أن ليبرمان التقى بعدد من قادة التنظيمات الكردية المسلحة في سوريا […]

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