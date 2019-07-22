ماي تدرس خيارات الرد على حجز إيران الناقلة البريطانية

2019/07/22 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن ترأس رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها تيريزا ماي الاثنين، اجتماع أزمة مع أعضاء حكومتها بشأن ناقلة النفط التي تحتجزها

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